Primavera, c'è l'addio di Kone: "Firenze mi ha dato tanto. Vi saluto con tanti ricordi"

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Mevale Kone saluta la Fiorentina. L’attaccante ivoriano classe 2007 della Primavera viola, arrivato la scorsa estate dalla Vigor Senigallia, ha affidato a Instagram il suo messaggio d’addio al club viola dopo una stagione chiusa con 26 presenze, 3 gol e 4 assist: "Tanti auguri, Viola! Non so da dove cominciare, cara Firenze: mi hai dato tanto dentro e fuori dal campo e mi sento benedetto per aver indossato la tua maglia per un anno. Me ne vado con il cuore pieno di soddisfazioni e di emozioni, belle e tristi, ma sono fiero del percorso storico che abbiamo compiuto insieme: abbiamo concluso la stagione da capolista e riportato il tricolore a casa dopo 43 anni grazie a un gruppo fantastico. Oggi le nostre strade si dividono.

Ci tengo a ringraziare il mister e il suo staff, i miei compagni e tutte le persone che ho conosciuto. Vi voglio bene e vi faccio un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Per essere di Firenze vanto e gloria".