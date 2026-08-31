Fiorentina-Hellas Verona, viola alla ricerca della prima vittoria: le formazioni

Fiorentina-Hellas Verona, viola alla ricerca della prima vittoria: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:20Giovanili
di Redazione FV

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, raggiunto con la rete al volo di Jallow nei minuti di recupero, la Fiorentina Primavera, alle 16:45, nella seconda giornata del campionato Primavera 1, va in cerca del suo primo successo stagionale . L'allenatore della squadra gigliata, Aurelio Andreazzoli, propone qualche novità nell'undici titolare, come Mataran e Bonanno. Queste le formazioni:

FIORENTINA: Magalotti; Corduneanu, Turnone, Melani, Perrotti; Bonanno, Cianciulli, Mataran; Pirrò, Jallow, Mazzeo. All.: Andreazzoli

HELLAS VERONA: Borghi; Garofalo, Mussola, De Rossi, Contarini, Moisa, Peci, Albertini, Luchetti, Gardin, Bisoffi. All.: Pavanel.
 