Fiorentina-Hellas Verona, viola alla ricerca della prima vittoria: le formazioni
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Dopo il pareggio contro il Sassuolo, raggiunto con la rete al volo di Jallow nei minuti di recupero, la Fiorentina Primavera, alle 16:45, nella seconda giornata del campionato Primavera 1, va in cerca del suo primo successo stagionale . L'allenatore della squadra gigliata, Aurelio Andreazzoli, propone qualche novità nell'undici titolare, come Mataran e Bonanno. Queste le formazioni:
FIORENTINA: Magalotti; Corduneanu, Turnone, Melani, Perrotti; Bonanno, Cianciulli, Mataran; Pirrò, Jallow, Mazzeo. All.: Andreazzoli
HELLAS VERONA: Borghi; Garofalo, Mussola, De Rossi, Contarini, Moisa, Peci, Albertini, Luchetti, Gardin, Bisoffi. All.: Pavanel.
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