Fiorentina, Kospo ad un passo dal Mantova: cessione a titolo definitivo

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Colpo a sorpresa del Mantova che, stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, avrebbe raggiunto l’intesa per l’arrivo a titolo definitivo di Eman Kospo dalla Fiorentina. Il difensore classe 2007 era approdato a Firenze la scorsa estate, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Barcellona, e in maglia viola ha subito conquistato un importante trofeo.

Kospo è infatti stato tra i protagonisti dello Scudetto Primavera vinto dalla Fiorentina nella scorsa stagione sotto la guida di Daniele Galloppa. Ora, per il giovane centrale, è pronta una nuova avventura: sarà a disposizione del Mantova per proseguire il proprio percorso di crescita.