UNDER 17, Cade l'imbattibilità viola. Sconfitta 4-1 ad Empoli

Prima o poi doveva accadere... ed è curioso che sia successo nella stessa giornata di campionato. Fiorentina e Milan Under 17, entrambe imbattute fino a questo momento, sono state sconfitte per la prima volta in stagione rispettivamente da Empoli e Atalanta.

La Viola ha rimediato una vera e propria disfatta nel derby toscano. A nulla è servita la rete del momentaneo 1-1 firmata dal solito Maiorana: i padroni di casa sono riusciti infatti a siglare ben quattro reti a quella che, prima di domenica, era la miglior difesa del girone, complici anche i due gol subiti lo scorso sabato dalla Roma contro il Lecce. E proprio dai giallorossi dovrà difendersi la formazione allenata da Marco Capparella, attualmente a +7 ma con una partita in più rispetto all'avversaria. Una sfida, quella tra prima e seconda, che andrà in scena solo all'ultimo turno della "regular season", con la Fiorentina che vorrà arrivarci certa (dal punto di vista aritmetico) del primo posto in classifica.