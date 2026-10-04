Under-15, Viola da applausi: "manita" al Napoli e primo ko degli azzurri

Grande prova della Fiorentina Under 15 di Fabio Zaza, che nella quarta giornata di campionato supera il Napoli con un netto 5-2 e sale a quota 7 punti in classifica. Al Viola Park i viola partono fortissimo e sbloccano subito la gara con Remorini, prima del raddoppio firmato da Andrejic con una splendida conclusione dalla distanza. Lo stesso Andrejic, dopo la mezz'ora, trova anche la doppietta personale sugli sviluppi di un calcio di punizione, permettendo alla Fiorentina di andare al riposo con un rassicurante vantaggio.

Nella ripresa, però, il Napoli reagisce e nel giro di pochi minuti riapre completamente la partita: prima l'autorete di Martucci, poi il calcio di rigore trasformato da Tambaro riportano i partenopei sul 3-2. Nel momento di maggiore difficoltà la squadra di Zaza riesce però a ritrovarsi e, sugli sviluppi di due calci d'angolo, colpisce con Cecioni e Imbembo, mettendo definitivamente al sicuro il risultato. La Fiorentina conquista così la seconda vittoria stagionale e sale a 7 punti, infliggendo al Napoli, fermo a quota 9, la prima sconfitta in campionato.