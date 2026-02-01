Settore giovanile, una domenica di soli trionfi dall'Under-15 all'Under-18

Oggi alle 21:20Giovanili
di Redazione FV

Domenica di soli successi per il settore giovanile della Fiorentina. Andando con ordine, dopo il pareggio per 1-1 della Primavera sul campo del Torino, oggi sono arrivate le vittorie dell’Under-18 (2-1 sul Genoa al Viola Park con le reti di Keita e Clarizia), dell’Under-17 (0-1 sul campo del Napoli con il gol vittoria al 93’ di Nwagwu), dell’Under-16 e dell’Under-15 entrambe impegnate in trasferta contro la Juve Stabia (0-9 la vittoria della 16, 1-4 quella della 15).