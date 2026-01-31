Primavera, dopo 45' Fiorentina avanti 1-0 in casa del Torino: a segno Braschi
Fiorentina Primavera avanti 0-1 in casa del Torino alla fine dei primi 45'. A segno Braschi, che, dopo le convocazioni in prima squadra con Vanoli, torna a disposizione di mister Galloppa mettendo subito a segno un gol importantissimo. Marcatura che arriva al 19' sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo tocco di Deli verso il bomber viola, che da centro area, fa perno sul marcatore battendo Cereser in girata.
Con questo sono 12 i gol in campionato per lui. Per la squadra di casa si segnalano almeno 3 occasioni create nella seconda metà del primo tempo prontamente intercettata da un attento Fei.
