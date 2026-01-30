Galloppa: "Torino squadra organizzata. C'è bisogno di tutti, è una maratona"

Dopo la vittoria maturata contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato, la Fiorentina Primavera tornerà in campo domani per sfidare il Torino in trasferta con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica. Queste le parole di Mister Galloppa alla vigilia del match: "Ci aspettiamo una squadra in forma, organizzata. Ricordiamo che hanno cambiato anche allenatore in corsa. Ci aspetta una partita complicata su un campo piccolo. La qualità del gesto e la pulizia del passaggio saranno fondamentali. Dico spesso ai miei giocatori di pensare prima di fare la giocata e domani dovrà essere fatto ancora prima perchè ci sarà poco tempo per pensare. Se siamo bravi a giocare ogni pallache avremo, riusciremo ad avere tante occasioni da gol".

Sul Torino: "E' una squadra che viene a prenderti in modo aggressivo. Mi aspetto una gara dinamica. Dobbiamo essere bravi a trovare gli attaccanti in profondità e difenderci come una squadra matura e forte. Tutte e due le fasi dovranno essere fatte al 100%".

Sugli allenamenti: "Finalmente abbiamo avuto una settimana piena per lavorare, cosa che non avevamo da tempo. Abbiamo dato continuità al lavoro. Il segnale è positivo perchè siamo tornati in testa, col Genoa abbiamo fatto molto bene, l'umore è positivo. Ora dobbiamo continuare a lavorare forte. C'è bisogno di tutti, anche di chi gioca meno perchè è una maratona, ancora è lunga. Spero che tutti siano concentrati e che ognuno dia il suo contributo".

Sulla sua squadra: "Mi auguro che la Fiorentina porti sempre se stessa su ogni campo. Dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver giocato per quello in cui crediamo e per cui ci alleniamo. Vogliamo essere propositivi, fare la partita e subirla il meno possibile, giocare con personalità e andare su tutti i campi dicendo la nostra. Io vorrei questo poi ogni partita è a sè".