Dalla Primavera agli Under 9: tutti i risultati del weekend del settore giovanile viola
Di seguito tutti i risultati del settore giovanile della Fiorentina, maturati nell'ultimo weekend di gare. Dalla Primavera ai più piccoli della scuola calcio, ecco il riepilogo direttamente dal sito ufficiale del club viola:
PRIMAVERA: Fiorentina – Genoa 1 – 0
Marcatore: Atzeni
PRIMAVERA FEMMINILE: Hellas Verona – Fiorentina 3 – 1
Marcatrice: Sarti
UNDER 18: Cesena – Fiorentina 3 – 0
UNDER 14: Arezzo – Fiorentina 0 – 5
Marcatori: Bini, Più, Remorini, Cecioni, Canu
UNDER 14 FEMMINILE: Siena – Fiorentina 0 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 13: Arezzo – Fiorentina 0 – 7
Marcatori: Mancini (2), Di Nuzzo (2), Palumbo, Venturi, Malfanti
UNDER 12: Fiorentina – Cattolica Virtus 1 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 12 FEMMINILE: Fiesole – Fiorentina 3 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 11: Lastrigiana - Fiorentina 1 - 3 (Risultato FIGC)
UNDER 11: Roma - Fiorentina 5 - 3 (Test Match)
UNDER 10: Roma – Fiorentina 4 – 3 (Test Match)
UNDER 10: Fiorentina – Affrico 4 – 2 (Risultato FIGC)
UNDER 10: Fiorentina - Affrico 2 - 1 (Risultato FIGC, campo a 7) ; Fiorentina - Affrico 3 - 1 (Risultato FIGC, campo a 5)
UNDER 10 FEMMINILE: Real Chianti - Fiorentina 2 - 2 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Sestese - Fiorentina 2 - 8 (Test Match)
UNDER 9: Fiorentina – Capolona 6 – 1 ; Fiorentina – Rignano 3 – 1 ; Fiorentina – Terranova Traiana 4 – 2 ; Fiorentina – Figline 8 – 2
Torneo “Primi Calci” – 1° Classificati
