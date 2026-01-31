Ufficiale

Colpo della Fiorentina Primavera: preso il 2007 svizzero Ademi

Colpo della Fiorentina Primavera: preso il 2007 svizzero AdemiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:20Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina ha acquistato un nuovo talento che arriverà a Firenze in questi giorni dalla Svizzera. Come comunicato dallo stesso club viola sul proprio sito ufficiale, il classe 2007 Arnis Ademi è un giocatore viola, in arrivo dallo Young Boys. Questa la nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Arnis Ademi dal BSC Young Boys. il nuovo calciatore viola farà parte della Primavera di Mister Daniele Galloppa".