Colpo della Fiorentina Primavera: preso il 2007 svizzero Ademi
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha acquistato un nuovo talento che arriverà a Firenze in questi giorni dalla Svizzera. Come comunicato dallo stesso club viola sul proprio sito ufficiale, il classe 2007 Arnis Ademi è un giocatore viola, in arrivo dallo Young Boys. Questa la nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Arnis Ademi dal BSC Young Boys. il nuovo calciatore viola farà parte della Primavera di Mister Daniele Galloppa".
