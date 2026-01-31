Primavera, formazioni ufficiali di Torino Fiorentina: Kospo e Braschi tornano titolari
Dopo la vittoria di misura maturata scorsa settimana contro il Genoa al Viola Park, la Fiorentina di mister Galloppa è chiamata a dare continuità nella sfida di oggi in trasferta contro il Torino di mister Baldini. Una sfida delicata vista la vittoria del Parma sul campo del Frosinone per 2-3, risultato che ha permesso ai ducali di prendersi momentaneamente la testa della classifica proprio a discapito della Fiorentina. Sfida di tutt'altro sapore di classifica, invece, per i granata, alla ricerca di punti importanti per abbandonare la zona play-out. Queste le formazioni ufficiali:
TORINO (4-3-3): Cereser; Zaia, Tonica, Pellini, Carrascosa; Ferraris, Acquah, Luongo; Sandrucci, Zeppieri, Kugyela. A disp.: Biondi, Ballanti, Perez, Conzato, Manzi, Falasca, Gori, Gatto, Liema Olinga, Brzyski, Carvalho. All.: Francesco Baldini
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei, Trapani, Sadotti, Kospo, Perrotti, Montenegro, Deli, Bertolini, Angiolini, Mazzeo, Braschi. A disp.: Dolfi, Bonanno, Turnone, Maiorana, Kone, Batignani, Diallo, Conti, Evangelista, Sturli, Atzeni. All.: Daniele Galloppa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati