Il preparatore Benassi: "Un orgoglio lavorare in viola. Il 1° obiettivo? La mentalità"

Nel secondo appuntamento di Viola Staff - format realizzato dai canali della Fiorentina - il preparatore dei portieri della Fiorentina Primavera Massimiliano Benassi ha raccontato com’è vivere al Viola Park, il rapporto con lo staff e la mentalità che cerca nei suoi portieri: "Ho la fortuna, ormai da un po’ di tempo, di conoscere il direttore Valentino Angeloni: è nato un bellissimo rapporto e ho trovato una società fantastica. Lavorare per la Fiorentina è una grande responsabilità. Allenare i portieri della Fiorentina lo è ancora di più, perché indipendentemente dal fatto che io abbia allenato un po’ tutti, dai ragazzi dell’Under 15 fino alla prima squadra, non faccio differenze: per me sono tutti portieri della Fiorentina. In questo momento bisogna creare dei modelli per la prima squadra. È quindi una responsabilità enorme, perché allenare i ragazzi vuol dire anche, probabilmente, dare loro una possibilità o aiutarli a realizzare il loro sogno.

Mi piace parlare di mentalità, perché credo che la mentalità sia più difficile da insegnare rispetto a una parata. La parata, prima o poi, con l’allenamento si impara, mentre la mentalità è difficile da trasmettere, soprattutto ai ragazzi di oggi".