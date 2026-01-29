Settore giovanile: ecco tutti gli impegni calcistici previsti nel weekend
Come sempre, in avvicinamento al weekend calcistico, la Fiorentina ha reso noti quali saranno gli impegni del proprio settore giovanile tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio.
Questo fine settimana, presso lo stadio “Davide Astori” del “Rocco B. Commisso Viola Park”, si svolgeranno le seguenti partite di campionato:
UNDER 12: Fiorentina – Sales, sabato 31 gennaio, ore 15.00
UNDER 11: Fiorentina – San Piero a Sieve, sabato 31 gennaio, ore 16.45
UNDER 10: Fiorentina – Alleanza Giovanile Dicomano, sabato 31 gennaio, ore 18.30
UNDER 9: Fiorentina – Affrico, sabato 31 gennaio, ore 18.30
UNDER 8: Fiorentina – Sestese, domenica 1° febbraio, ore 11.00
UNDER 18: Fiorentina – Genoa, domenica 1° febbraio, ore 13.00
PRIMAVERA FEMMINILE: Fiorentina – Roma, domenica 1° febbraio, ore 15.30
Concludono gli impegni del fine settimana le seguenti partite delle squadre in trasferta:
UNDER 10: Figline – Fiorentina, sabato 31 gennaio, ore 11.30 @ campo “Comunale” di Incisa Valdarno (FI)
PRIMAVERA: Torino – Fiorentina, sabato 31 gennaio, ore 15.00 @ campo “Mazzola” di Orbassano (TO)
UNDER 9: Laurenziana – Fiorentina, sabato 31 gennaio, ore 15.00 @ campo “Nannotti” di Firenze
UNDER 12: Calenzano – Fiorentina, sabato 31 gennaio, ore 19.00 @ campo “Facchini” di Calenzano (FI)
UNDER 8: San Piero a Sieve – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 9.30 @ campo “Sussidiario Ballini” di San Piero a Sieve (FI)
UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Floria, domenica 1° febbraio, ore 10.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: Fiorentina – Laurenziana, domenica 1° febbraio, ore 10.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15: Juve Stabia – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 10.30 @ campo “Menti” di Castellammare di Stabia (NA)
UNDER 14: Spezia – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 11.30 @ campo “Ferdeghini” di La Spezia
UNDER 13: Spezia – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 11.30 @ campo “Ferdeghini” di La Spezia
UNDER 17: Napoli – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 12.00 @ campo “Kennedy” di Napoli
UNDER 16: Juve Stabia – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 13.00 @ campo “Menti” di Castellammare di Stabia (NA)
UNDER 15 FEMMINILE: Lazio – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 15.00 @ campo “Green Club” di Roma
UNDER 14 FEMMINILE: Lazio – Fiorentina, domenica 1° febbraio, ore 15.00 @ campo “Green Club” di Roma
