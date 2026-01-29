Calciomercato

Contatti per Joao Mario della Juve: i viola hanno chiesto informazioni

Fiorentina-Juventus è un asse di mercato che è tornato in auge nelle scorse settimane. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti il club viola avrebbe sondato Joao Mario, esterno dei bianconeri in questo momento poco utilizzato da Luciano Spalletti. Il portoghese classe 2000, prevalentemente schierato da esterno basso a destra, potrebbe essere uno degli esuberi delle prossime ore. La Fiorentina ha chiesto informazioni, nessun interesse concreto per adesso per un calciatore che fa gola anche ad altre società italiane. La Juve è disposta a cederlo in prestito con obbligo condizionato per 8-10 milioni.