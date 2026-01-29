FirenzeViola Il mercato annulla gli acquisti estivi. Ma ora servono veri colpi da salvezza per la svolta

E' iniziato il conto alla rovescia. Il mercato invernale chiuderà esattamente tra cinque giorni e la Fiorentina ha la necessità di stringere i tempi per mettere a segno gli ultimi, fondamentali, acquisti. Uno in difesa e uno a centrocampo. Pedine di spessore che possano essere davvero in grado di alzare il livello della squadra. E che al tempo stesso potrebbero dare un senso compiuto ad un mercato che finora - pur con il potenziale costo di 25 milioni degli obblighi legati alla salvezza - pare aver portato in dote giocatori che non hanno saputo essere granchè determinanti. Magari, come tutti sperano, lo saranno ma finora l'impressione è stata quella di calciatori normali, che hanno aggiunto poco.

Gli acquisti di gennaio - Ci si aspettava più energia e più sprint da parte dei nuovi, al di là di una sessione di gennaio che raramente offre occasioni clamorose. Nessuno dei nuovi tra l'altro è arrivato ed è stato subito titolare, a testimonianza di una condizione ritenuta ancora non ottimale. La Fiorentina però adesso ha il compito di inseguire giocatori immediatamente pronti all'uso (Disasi pur interessante, non gioca in prima squadra nel Chelsea dal 22 aprile scorso e qualche riflessione va fatta) e che abbiano la capacità di incidere. Chissà, magari potrebbe anche essere il caso di guardare al campionato italiano, affidandosi a qualche 'mestierante' che non abbia la necessità di ambientarsi e capire le dinamiche della nostra serie A. Servono insomma colpi da salvezza, giocatori che non necessariamente devono avere un curriculum da lustrarsi gli occhi ma che siano abituati alla battaglia con l'elmetto. Giocatori che, per usare una frase di Vanoli, "sappiano stare nella sofferenza". La priorità assoluta è il difensore, rinforzo che sarebbe già dovuto arrivare per aiutare una difesa che in questo campionato ha subito 34 gol ed è una delle peggiori (dopo Torino, Verona e Pisa).

Via gli acquisti estivi - Per adesso è stato un mercato che oltre a portare due esterni e due centrocampisti ha dato come risultato la… cancellazione di quello estivo. E' stata cambiata la filosofia di gioco e sono partiti molti dei calciatori (deludenti) che erano arrivati a giugno e luglio: Dzeko, Viti, Sohm, Nicolussi Caviglia. Una rivoluzione a metà che ancora però non ha ancora fatto imboccare la strada giusta alla Fiorentina. Ora tocca soprattutto all'esperienza e all'abilità di Paratici trovare i calciatori davvero funzionali a questa Fiorentina anche a centrocampo dove serve quell'elemento di rottura e di struttura che possa dare più equilibrio al reparto. Dunque, due colpi da non sbagliare, evitando però di arrivare al caotico ultimo giorno. E' proprio qui che sta la svolta per questo mercato della Fiorentina.