Bredgaard-gol al 91': la Fiorentina Femminile in semifinale di Coppa Italia

Bredgaard-gol al 91': la Fiorentina Femminile in semifinale di Coppa ItaliaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:56Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile vola in semifinale di Coppa Italia Femminile. Lo fa con un gol contro il Milan all'ultimo tuffo davanti al pubblico del Viola Park e sotto gli occhi della famiglia Commisso, il neo presidente Giuseppe e la moglie di Rocco, Catherine. E' Sofie Bredgaard servita da Faerge a realizzare la rete al 91' quando ormai le due squadre, dopo l'1-1 nella gara di andata, si preparavano già ai supplementari.