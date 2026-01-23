Galloppa: "Ultimi risultati? Nessun dramma. La squadra dà sempre il 100%"

vedi letture

Dopo il pareggio contro il Milan e la sconfitta contro il Parma, la Fiorentina Primavera ha bisogno di rialzarsi in casa contro il Genoa nella gara di apertura della 22esima giornata del campionato per provare a tornare al primo posto. Queste le parole di Mister Galloppa alla vigilia del match: "È un momento delicato del campionato, questa è la settima partita nell'arco di un mese. La fatica si sente e purtroppo abbiamo perso qualcosa per strada. Come ho detto ai ragazzi questa squadra ha un anima, perché ha recuperato spesso partita difficile, ci sono tanti aspetti da migliorare a livelli individuale e tattico. Credo che come settore giovanile stiamo aiutando molto la prima squadra e questo va messo sul piatto. Non ho avuto a disposizione dei ragazzi. Non c’è da fare drammi, ma dobbiamo continuare a dare il massimo.

Vogliamo continuare a stare dove siamo stati fino ad ora. Siamo stati per un lungo periodo in testa e vedo una squadra che sta cercando di dare sempre il 100%. Siamo consapevoli che vogliamo di più. Il Genoa è una squadra che ha fisicità e qualità. Ha un trequartista bravo che svaria in mezzo al campo, ha sui quinti dei giocatori di spinta e giocatori di struttura a centrocampo. Dobbiamo essere bravi a smorzare i loro valori e imporre il nostro gioco".