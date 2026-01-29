Beltran conquista tutti a Valencia, Hugo Duro: "Non trovavo un attaccante così da tempo"

Tutti pazzi per Lucas Beltran: sta succedendo a Valencia, dove tifosi e addetti ai lavori sono entusiasti del calciatore argentino. Arrivato ad agosto dalla Fiorentina con la formula del prestito secco, dopo un periodo di ambientamento e difficoltà personali coincise con quelle di squadra, l'attaccante si sta ritagliando sempre più uno spazio da protagonista con la formazione guidata da Carlos Corberan. Beltran è stato uno dei protagonisti del successo contro l’Espanyol e, grazie alla sua prova, sta raccogliendo numerosi elogi, sia dall’allenatore Corberan sia dai suoi compagni di squadra.

Uno di questi è Hugo Duro, attaccante con cui il Vikingo ha creato una sintonia sempre più evidente, ha dichiarato: «Mi piace tantissimo giocare con Lucas. È un ragazzo che si impegna moltissimo. Stare in campo con lui è un piacere, perché corre senza sosta e quando ha la palla dimostra tutte le sue qualità. Non mi capitava da tempo di sentirmi così in sintonia con un compagno. Gli sono riconoscente e speriamo di regalare molte soddisfazioni al Valencia» ha dichiarato ai canali ufficiali del club.

Per adesso, per Beltran in Liga 18 gare, un gol e un assist: il calciatore di proprietà della Fiorentina è partito titolare in sei delle ultime sette gare del Valencia ed è apprezzato soprattutto per attitudine più che per i numeri sottoporta che rimangono bassi.