Settore Giovanile della Fiorentina: le partite del week-end del 24 e 25 gennaio
Oltre alla sfide che vedranno impegnate le prime squadre: quella maschile contro il Cagliari, domani alle ore 18:00 allo stadio Franchi, e quella femminile in casa della Lazio, domani alle ore 15:00, ecco tutte le sfide che vedranno impegnato il settore govanile viola.
Presso il “Rocco B. Commisso Viola Park” si svolgeranno le seguenti partite:
PRIMAVERA: Fiorentina – Genoa, sabato 24 gennaio, ore 11.00
UNDER 10: Fiorentina – Affrico, domenica 25 gennaio, ore 10.00 – Torneo “Grassroots”
UNDER 12: Fiorentina – S.M. Cattolica Virtus, domenica 25 gennaio, ore 12.00
Questo invece le sfide per le squadre impegnate in trasferta:
UNDER 12: Virtus Rifredi – Fiorentina, sabato 24 gennaio, ore 11.00 @ campo “Madonnina del Grappa” di Rifredi (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: Real Chianti – Fiorentina, sabato 24 gennaio, ore 11.00 @ campo “Borchi” di Strada in Chianti (FI)
UNDER 12 FEMMINILE: Fiesole – Fiorentina, domenica 25 gennaio, ore 11.15 @ campo “Poggioloni Pandolfini” di Fiesole (FI)
UNDER 12: Roma – Fiorentina, sabato 24 gennaio, ore 12.00 @ campo “Bernardini” di Roma (GARA AMICHEVOLE)
UNDER 11: Roma – Fiorentina, sabato 24 gennaio, ore 12.00 @ campo “Bernardini” di Roma (GARA AMICHEVOLE)
UNDER 10: Roma – Fiorentina, sabato 24 gennaio, ore 12.00 @ campo “Bernardini” di Roma (GARA AMICHEVOLE)
UNDER 11: Lastrigiana – Fiorentina, domenica 25 gennaio, ore 9.15 @ campo “La Guardiana” di Lastra a Signa (FI)
PRIMAVERA FEMMINILE: Hellas Verona – Fiorentina, domenica 25 gennaio, ore 14.30 @ campo “Olivieri-Sinergy Stadium” di Verona
UNDER 14 FEMMINILE: Siena – Fiorentina, domenica 25 gennaio, ore 14.30 @ campo “Uopini” di Monteriggioni (SI)
UNDER 14: Arezzo – Fiorentina, domenica 25 gennaio, ore 14.30 @ campo “Comunale” di Palazzo del Pero (AR)
UNDER 13: Arezzo – Fiorentina, domenica 25 gennaio, ore 14.30 @ campo “Friscia A” di Le Caselle (AR)
UNDER 18: Cesena – Fiorentina, domenica 25 gennaio, ore 15.00 @ campo “Romagna Centro” di Cesena (FC)
FIORENTINA UNDER 9: domenica 25 febbraio, ore 14.00 – 15.40 @ campo “Matteini” di Terranuova Bracciolini (AR) – Torneo “Primi Calci”
