C. Italia Primavera, per la Fiorentina ai quarti c'è il Sassuolo: data e orario del match
Con una nota emessa poche ore fa sul suo sito ufficiale, la Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. La Fiorentina di Galloppa, che a inizio gennaio ha estromesso il Napoli agli ottavi con un netto successo per 3-1, affronterà in trasferta il Sassuolo dell'ex tecnico Bigica, con match fissato il prossimo 11 febbraio alle ore 14 presso lo stadio "Ricci" di Sassuolo. La gara non sarà visibile su Sportitalia ma sarà come sempre seguita da un inviato di Radio FirenzeViola.
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
