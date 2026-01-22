C. Italia Primavera, per la Fiorentina ai quarti c'è il Sassuolo: data e orario del match

vedi letture

Con una nota emessa poche ore fa sul suo sito ufficiale, la Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. La Fiorentina di Galloppa, che a inizio gennaio ha estromesso il Napoli agli ottavi con un netto successo per 3-1, affronterà in trasferta il Sassuolo dell'ex tecnico Bigica, con match fissato il prossimo 11 febbraio alle ore 14 presso lo stadio "Ricci" di Sassuolo. La gara non sarà visibile su Sportitalia ma sarà come sempre seguita da un inviato di Radio FirenzeViola.