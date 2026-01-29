Dagli inviati Pinones-Arce: "Vittoria dedicata alla famiglia Commisso. Napoli? Siamo pronti"

Pablo Pinones-Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, ha così parlato ai media presenti - tra cui Radio FirenzeViola - al termine del successo per 1-0 ottenuto oggi al Viola Park sul Milan che ha proiettato le viola in semifinale di Coppa Italia: “Prima di tutto, si è visto durante la partita due squadre che hanno giocato tanto in questo ultimo periodo: il gioco non era troppo organizzato come piace a noi e il pallone andava avanti e indietro. Le ragazze hanno lasciato il 100% in campo e si meritano questa vittoria: è difficile essere in un periodo come questo ma sono molto contente per la squadra, lo staff e la società. Mi godo questa vittoria, davvero.

La gara col Napoli? Tutte le squadre hanno cambiato atteggiamento quando ci affrontano: il Napoli ha fatto una partita buona quando ci siamo affrontati alla prima di campionato ma noi siamo cresciuti da allora. Il presidente Giuseppe Commisso? La vittoria è dedicata a loro e alla gente che era allo stadio oggi”.