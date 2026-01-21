5 viola convocati da Pasqual nell'Italia Under 16: c'è anche Mattia Barzagli
Primo impegno nell'anno nuovo per la nazionale under 16. Appuntamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 23 al 25 gennaio per il "Torneo dei Gironi", un triangolare che vedrà impegnati sessanta giocatori classe 2010. Il gruppo verrà suddiviso in tre formazioni, chiamate rispettivamente "Nazionale", "Selezione A" e "Selezione B". Tra le scelte del CT Manuel Pasqual figurano cinque giocatori della Fiorentina, tra cui anche il figlio dell'ex difensore Andrea Barzagli, Mattia. Questo l'elenco dei convocati:
Portieri
Lucca Benetton (Crystal Palace), Umberto Costante (Inter), Vittorio Galimberti (Milan), Riccardo Nobili (Bologna), Matteo Palombi (Lazio), Tommaso Vischi (Monza)
Difensori
Riccardo Angelini (Bologna), Christian Bacuzzi (Milan), Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Steven Barcella (Inter), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Ludovico Costa (Venezia), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Samuele De Sario (Sampdoria), Sebastiano Di Santo (Hellas Verona), Noah Forlani (Inter), Cyril Washington Kojo Lartey (West Bromwich Albion), Diego Lucarelli (Inter), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta), Paolo Paris (Fiorentina), Thomas Rosa (Atalanta), Emanuele Salati (Sassuolo), Emanuele Pio Troiano (Milan)
Centrocampisti
Jody Ardeni (Bologna), Francesco Bertuzzo (Bologna), Nicola Cappellato (Atalanta), Emanuele Carbone (Milan), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Lyam de Vries (PSV Eindhoven), Francesco Di Benedetto (Bari), Daniel Ferri (Inter), Valerio Greco (Sampdoria), Cristian Norelli (Cremonese), Francesco Olivieri (Empoli), Gioele Omini (Inter), Samuel Osaseri Ekhosuehi Eghosasere (Chelsea), Luca Saramin (Udinese), Paolo Schiffini (Cagliari), Abdou Samath Seye (Milan), Gabriele Tufaro (Juventus)
Attaccanti
Mattia Niccolò Barzagli (Fiorentina), Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Federico Croci (Fiorentina), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Michele Elena (Lazio), Lorenzo Matera (Sassuolo), Leonardo Menegazzo (Inter), Flavio Mistretta (Lazio), Pietro Omini (Inter), Mamadou Issa Pamé (Juventus), Giuseppe Pipitò (Juventus), Matteo Rolando (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa), Omar Sperlonga (Roma), Tommaso Tartaglia (Vicenza).
