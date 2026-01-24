Fiorentina-Genoa, Kouame in campo con la Primavera di Galloppa
Al Viola Park alle ore 11 va in scena la 22^ giornata del campionato primavera, con la Fiorentina di Daniele Galloppa che, dopo la sconfitta contro il Parma, è chiamata a reagire in un altro scontro diretto, quello contro il Genoa di Sbravati. La curiosità principale in casa viola, nelle formazioni ufficiali diramate poco fa in vista proprio del match, è la presenza dal primo minuto nell'undici titolare di un giocatore della prima squadra, ossia Christian Kouame, sempre più ai margini del progetto di Paolo Vanoli. Queste le formazioni ufficiali:
Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Trapani, Turnone, Sadotti, Perrotti; Deli, Montenegro; Bertolini, Atzeni, Kouame; Jallow. A disp.: Dolfi, Bonanno, Maiorana, Kone, Keita, Angiolini, Batignani, Mazzeo, Conti, Evangelista, Sturli. Allenatore: Daniele Galloppa
Genoa (3-4-1-2): Baccelli; Doucourè, Arata, Klisys; Odero, Laofnt, Taleb, Ouedraogo; Carbone; Romano, Zulevic. A disp.: Lysionok, Gecaj, Spicuglia, Lauricella, Mendolia, Nsingi, Galvano, Giangreco, Fazio, Gibertini, Ndulue. Allenatore: Jacopo Sbravati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati