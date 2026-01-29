Dagli inviati Filangeri esulta: "Vittoria importante per il morale e per onorare Commisso"

Maria Luisa Filangeri, difensore della Fiorentina Femminile, ha preso la parola in zona mista al termine del successo per 1-0 ottenuto oggi al Viola Park sul Milan che ha proiettato le viola in semifinale di Coppa Italia: “Oggi era importante vincere a tutti i costi, magari non esprimendo il miglior calcio, non è stata la nostra miglior partita della stagione, però era importante vincere per continuare questo percorso in Coppa Italia in cui vogliamo arrivare fino in finale. Ed era importante perché era qui presente il nostro nuovo presidente e per la memoria anche di Rocco. Oggi era importante vincere per il morale, per passare il turno e per prepararci anche al meglio per la prossima partita che è tra pochi giorni. Il gol è arrivato al 92’, quando tutti ormai quasi pensavano ai supplementari.

Siamo state sfortunate in altre partite in cui il gol l'abbiamo presa all'ultimo e oggi è toccato a noi farlo. Siamo state brave perché non abbiamo mollato fino all'ultimo secondo e ci abbiamo creduto nonostante magari abbiamo sofferto durante anche il corso della partita. Ma tutti insieme siamo riusciti a lottare e a portare a casa il risultato”.