Occhio a Dragusin, Nazione: "Paratici ha una carta, ecco quale"
Tra i difensori che monitora la Fiorentina - scrive La Nazione - c'è Diogo Leite, ancora alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione visto che non rinnoverà con l'Union Berlino, e soprattutto Radu Dragusin, in uscita dal Tottenham ma ancora non accasatosi. Col passare dei giorni - senza accordi con altri club - aumentano le chance di Paratici per provare a portarlo in viola. Alla lista si è ri-unito anche Disasi, nome che ricorre da inizio mercato e che era rimasto in disparte per questioni burocratiche.
Il Chelsea non aveva più slot da utilizzare per prestiti fuori dalla Premier League. Il rientro di Anselmino dal Borussia Dortmund ha aperto però uno scenario da monitorare.
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
