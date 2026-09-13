Qui Viola Park, testa al Pisa: Vanoli pronto a fare dei cambi in formazione
La Fiorentina ha cominciato questo pomeriggio al Viola Park a preparare nel dettaglio il derby di Coppa Italia contro il Pisa, in programma martedì alle 21 al Franchi. L’obiettivo di Paolo Vanoli resta anzitutto la qualificazione agli ottavi, dove la vincente troverà il Napoli, che sarà anche il prossimo avversario dei viola in campionato. La sfida offrirà però al tecnico l’occasione per verificare la risposta di quei giocatori finora impiegati poco, o per nulla, dall’inizio della sua gestione.
Possibile quindi una formazione ridisegnata, composta in parte dai protagonisti del successo di Venezia e in parte da chi al Penzo non è sceso in campo. Tra i candidati a una maglia dal primo minuto figurano Joao Mario e Valdepenas in difesa, Oulai e Brescianini in mediana, oltre a Gonçalves e Gnonto nel reparto offensivo.
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