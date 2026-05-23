FirenzeViola Domani la semifinale scudetto della Primavera: RFV ve la racconterà dal Viola Park!

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Giornata speciale in casa Radio FirenzeViola, anche se il campionato è appena terminato. Nel corso della consueta programmazione del week-end domani, domenica 24 maggio, la nostra emittente vi racconterà live la semifinale scudetto della Primavera di Mister Galloppa. Oltre al consueto programma che prevede dalle 14 alle 16 Francesco Benvenuti e dalle 16 alle 18 Niccolò Righi col "Viola Weekend", e a seguire "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli, Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro racconteranno in diretta dal Viola Park la semifinale della Fiorentina Primavera contro il Bologna, che vale un posto nella finale per il Tricolore. Il tutto con collegamenti e aggiornamenti dalle 18:30 e il racconto di tutto il secondo tempo.

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