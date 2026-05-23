FirenzeViola Contro l'Atalanta spicca solo Christensen: è l'MVP della gara per i tifosi

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Con la gara contro l'Atalanta si è chiusa la stagione della Fiorentina e dunque anche il Premio Top FV, che ha visto nella gara di ieri l'ultima edizione di quest'anno. Il vincitore dell'ultima "tappa" del nostro sondaggio sul migliore in campo è stato Oliver Christensen, autore di una grande prestazione piena di parate difficili e alla fine determinanti. Per lui l'85% dei voti, praticamente tutti se si considera che tutti gli altri viola protagonisti del match hanno racimolato circa l'1% ciascuno. Al portiere danese quindi la palma di MVP nell'ultima gara della stagione.