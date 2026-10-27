Primavera, un turno di stop per Croci: salta il Cesena dopo la tripletta al Milan
È arrivato il provvedimento del Giudice sportivo nei confronti di Federico Croci, espulso nell’ultimo turno del campionato Primavera dopo aver firmato una tripletta contro il Milan. L’attaccante della Fiorentina è stato squalificato per una giornata per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".
Il classe 2010, autore di sette gol in altrettante presenze in questo avvio di campionato, salterà quindi la trasferta di sabato 31 ottobre contro il Cesena. Tornerà a disposizione di Aurelio Andreazzoli per la sfida di campionato del Viola Park dell’8 novembre contro il Como. Intanto, domani Croci sarà uno dei protagonisti più attesi dell’esordio europeo dei viola in Youth League contro il Septemvri Sofia.
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