Fiorentina U15, che rimonta a Trigoria: Di Marino firma il 2-2 con la Roma
Un pareggio conquistato con carattere per la Fiorentina Under 15, che nella quinta giornata di campionato strappa un 2-2 sul campo della Roma e dà continuità alla goleada ottenuta nel turno precedente contro il Napoli. A Trigoria, la formazione allenata da Fabio Zaza parte con il piede giusto e trova il vantaggio nelle battute iniziali grazie ad Andrejic.
La reazione dei giallorossi, però, non tarda ad arrivare: prima Presutti ristabilisce la parità direttamente su calcio di punizione, poi Nocerino completa la rimonta portando avanti i padroni di casa. Sotto nel punteggio, i giovani viola hanno tuttavia il merito di non arrendersi e riescono a trovare il gol del definitivo 2-2 con Di Marino, evitando così la sconfitta. Un punto prezioso per la Fiorentina, che sale a quota 8 in classifica dopo cinque giornate e conferma i segnali positivi mostrati nell'ultima uscita casalinga.
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