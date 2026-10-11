Fiorentina U16, brusco stop a Trigoria: la Roma vince 3-0 e allunga
Trasferta amara per la Fiorentina Under 16, che nella quinta giornata di campionato cade per 3-0 sul campo della Roma e perde terreno dalla vetta della classifica. A Trigoria, la formazione guidata da Matia Balestracci non riesce a contenere la forza dei giallorossi, che indirizzano la sfida già a metà del primo tempo grazie alle reti di Cavalieri e Pica. Nella ripresa è ancora quest'ultimo a trovare la via del gol, firmando la doppietta personale e mettendo definitivamente al sicuro il risultato.
Nonostante i tentativi di rientrare in partita, i giovani viola non riescono a concretizzare le occasioni create, chiudendo la sfida senza reti all'attivo. Una battuta d'arresto che lascia la Fiorentina ferma a quota 10 punti dopo cinque giornate, con il distacco dalla Roma capolista, ancora a punteggio pieno, che sale a cinque lunghezze.
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