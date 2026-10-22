Settore giovanile: ecco tutti gli impegni calcistici previsti in questo weekend
Come avviene tutte le settimane a ridosso del weekend, la Fiorentina ha fatto il punto della situazione su quelli che saranno gli impegni del suo settore giovanile nel corso dei prossimi giorni. Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria stagionale (0-2 contro l'AlbinoLeffe), la Fiorentina Primavera ospiterà il Milan al Viola Park questo sabato. Derby toscano con Arezzo ed Empoli per U15, U16 e U17. Questi tutti gli impegni delle giovanili viola:
PRIMAVERA: Fiorentina – Milan, sabato 24 ottobre, ore 13.00
UNDER 18: Milan – Fiorentina, domenica 25 ottobre, ore 12.00 presso il campo “Puma House of Football” di Milano
UNDER 17: Fiorentina – Arezzo, domenica 25 ottobre, ore 15.00
UNDER 16: Empoli – Fiorentina, domenica 25 ottobre, ore 15.00 presso il campo “Monteboro” di Empoli (FI)
UNDER 15: Empoli – Fiorentina, domenica 25 ottobre, ore 13.00 presso il campo “Monteboro” di Empoli (FI)
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