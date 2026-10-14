Under-18, la Fiorentina cala il poker a Cagliari: terza vittoria consecutiva

Under-18, la Fiorentina cala il poker a Cagliari: terza vittoria consecutiva
mercoledì 14 ottobre 2026, 15:30Giovanili
di Redazione FV

Prosegue la corsa della Fiorentina Under 18 di Marco Capparella. Nella sesta giornata di campionato, i viola si sono imposti per 4-2 sul Cagliari al CRAI Sport Center di Assemini, grazie alle reti di Barbone, Giannoni, Clarizia ed Egharevba. Per la Fiorentina si tratta del terzo successo consecutivo e del quinto in sei giornate: un ruolino che porta i viola a 15 punti, a una sola lunghezza dall’Atalanta capolista.