Primavera: Albinoleffe-Fiorentina, le formazioni ufficiali della sfida

Primavera: Albinoleffe-Fiorentina, le formazioni ufficiali della sfida
Oggi alle 14:15Giovanili
di Redazione FV

Settima giornata di campionato per la Fiorentina Primavera, che alle ore 15:00 affronterà l’Albinoleffe. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Albinoleffe (3-5-2): Carrara; Trapletti, Di Palma, Forattini; Coseraru, Delcarro, Ceresoli D., Riboni, Scaldaferri; Gamba, Esposti. 

Fiorentina (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; Martini, Beldenti S., Cianciulli, Perrotti; Forte, Jallow, Croci. 