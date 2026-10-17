Primavera: Albinoleffe-Fiorentina, le formazioni ufficiali della sfida
Settima giornata di campionato per la Fiorentina Primavera, che alle ore 15:00 affronterà l’Albinoleffe. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Albinoleffe (3-5-2): Carrara; Trapletti, Di Palma, Forattini; Coseraru, Delcarro, Ceresoli D., Riboni, Scaldaferri; Gamba, Esposti.
Fiorentina (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; Martini, Beldenti S., Cianciulli, Perrotti; Forte, Jallow, Croci.
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