La Primavera si affida a Croci: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan

La Primavera si affida a Croci: le formazioni ufficiali di Fiorentina-MilanFirenzeViola.it
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Ieri alle 12:29Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera allenata da Aurelio Andreazzoli, scende in campo alle 13.30 al Viola Park contro il Milan per la gara valida per l'8a giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida: 

Fiorentina (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; Martini, Beldenti, Cianciulli, Perrotti; Forte Egharevba, Croci. Allenatore: Andreazzoli

Milan: Catalano, Nolli, Tartaglia, Grassini, Geroli, Anastasio, Zanaga, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. Allenatore: Renna  