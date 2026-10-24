La Primavera si affida a Croci: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan
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La Fiorentina Primavera allenata da Aurelio Andreazzoli, scende in campo alle 13.30 al Viola Park contro il Milan per la gara valida per l'8a giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:
Fiorentina (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; Martini, Beldenti, Cianciulli, Perrotti; Forte Egharevba, Croci. Allenatore: Andreazzoli
Milan: Catalano, Nolli, Tartaglia, Grassini, Geroli, Anastasio, Zanaga, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. Allenatore: Renna
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