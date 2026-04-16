Primavera, sabato la Fiorentina in campo con la Juve: terna arbitrale piemontese
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Si avvicina per la Fiorentina di Daniele Galloppa la sentitissima sfida di campionato contro la Juventus. I viola, dopo la sconfitta pesante patita contro il Sassuolo in casa (1-3) che ha fatto scendere Trapani e soci dal 1° al 3° posto in classifica, vanno subito a caccia del riscatto contro una formazione che ha centrato da poco la qualificazione alla finale di Coppa Italia e che è reduce dal ko per 1-0 sul campo del Parma. La FIGC ha reso nota in queste ore la designazione arbitrale per la gara in programma alle ore 11 di sabato presso il centro sportivo di Vinovo, alle porte di Torino:
Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo.
Assistente 1: Vincenzo Russo di Nichelino.
Assistente 2: Paolo Fumagallo di Novara.
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