Perde la Primavera, vincono le Under: i risultati del settore giovanile viola

Perde la Primavera, vincono le Under: i risultati del settore giovanile violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:15Giovanili
di Redazione FV

Tramite i suoi canali ufficiali, la Fiorentina ha fatto il recap di tutti i risultati delle gare del suo settore giovanile, nel weekend appena trascorso. Ecco i tabellini, con annessi marcatori:

PRIMAVERA: Fiorentina – Sassuolo 1 – 3

Marcatore: Mazzeo

UNDER 18: Cremonese – Fiorentina 1 -2 

Marcatori: Morazzini, Clarizia

UNDER 17: Fiorentina – Palermo 2 – 1

Marcatori: Ikenna, Faye (rig)

UNDER 16: Bari – Fiorentina 3 – 4

Marcatori: Sharka (2), Savino (2)

UNDER 15: Bari – Fiorentina 0 – 3

Marcatori: Pistone, Carpita (2)

UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Bologna 6 – 2

Marcatrici: Eccher, Lodi (3), Moor (2)

UNDER 14 – Torneo “Città San Giusto” – 3° posizione

UNDER 14 FEMMINILE: Grosseto – Fiorentina 1 – 6

Marcatrici: Pieri (2), Ghelli (2), Teluka, Marinelli

UNDER 13: Vicenza – Fiorentina 2 – 3 (Test Match)

UNDER 12: San Donato Tavernelle – Fiorentina 1 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 12: Fiorentina – Scandicci 2 – 0 (Risultato FIGC)

UNDER 12: Vicenza – Fiorentina 1 – 8 (Test Match)

UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Firenze Sud (Risultato FIGC)

UNDER 11: Fiorentina – Floria 3 – 4 (Risultato FIGC)

UNDER 11: Vicenza – Fiorentina 2 – 4 (Test Match)

UNDER 10: Affrico – Fiorentina 0 – 4 (Risultato FIGC)

UNDER 10: Affrico – Fiorentina 2 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 10: Fiorentina – Grassina 3 – 1 (Risultato FIGC)

UNDER 10 FEMMINILE: Fiorentina – Reggello 3 – 2 (Risultato FIGC)

UNDER 9: Vaglia – Fiorentina 0 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 9: Fiorentina – Sancat 4 – 0 (Risultato FIGC)

UNDER 8: Fiorentina – Santa Maria 4 – 1 (Risultato FIGC)

UNDER 8: Virtus Rifredi – Fiorentina 3 – 3 (Risultato FIGC)