Perde la Primavera, vincono le Under: i risultati del settore giovanile viola
Tramite i suoi canali ufficiali, la Fiorentina ha fatto il recap di tutti i risultati delle gare del suo settore giovanile, nel weekend appena trascorso. Ecco i tabellini, con annessi marcatori:
PRIMAVERA: Fiorentina – Sassuolo 1 – 3
Marcatore: Mazzeo
UNDER 18: Cremonese – Fiorentina 1 -2
Marcatori: Morazzini, Clarizia
UNDER 17: Fiorentina – Palermo 2 – 1
Marcatori: Ikenna, Faye (rig)
UNDER 16: Bari – Fiorentina 3 – 4
Marcatori: Sharka (2), Savino (2)
UNDER 15: Bari – Fiorentina 0 – 3
Marcatori: Pistone, Carpita (2)
UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Bologna 6 – 2
Marcatrici: Eccher, Lodi (3), Moor (2)
UNDER 14 – Torneo “Città San Giusto” – 3° posizione
UNDER 14 FEMMINILE: Grosseto – Fiorentina 1 – 6
Marcatrici: Pieri (2), Ghelli (2), Teluka, Marinelli
UNDER 13: Vicenza – Fiorentina 2 – 3 (Test Match)
UNDER 12: San Donato Tavernelle – Fiorentina 1 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 12: Fiorentina – Scandicci 2 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 12: Vicenza – Fiorentina 1 – 8 (Test Match)
UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Firenze Sud (Risultato FIGC)
UNDER 11: Fiorentina – Floria 3 – 4 (Risultato FIGC)
UNDER 11: Vicenza – Fiorentina 2 – 4 (Test Match)
UNDER 10: Affrico – Fiorentina 0 – 4 (Risultato FIGC)
UNDER 10: Affrico – Fiorentina 2 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 10: Fiorentina – Grassina 3 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 10 FEMMINILE: Fiorentina – Reggello 3 – 2 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Vaglia – Fiorentina 0 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Fiorentina – Sancat 4 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Fiorentina – Santa Maria 4 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Virtus Rifredi – Fiorentina 3 – 3 (Risultato FIGC)
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