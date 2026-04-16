Vittoria De Gregorio e l'orgoglio viola: la crescita di una protagonista del futuro della Fiorentina

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Un nuovo episodio che mette in evidenza l’orgoglio e il senso di appartenenza in casa Fiorentina - all'interno della rubrica "Orgoglio&identià" - vede protagonista una giovane promessa del vivaio viola, Vittoria De Gregorio. La sua storia rappresenta perfettamente i valori che il club vuole trasmettere: attaccamento alla maglia, identità e voglia di emergere. La giovane calciatrice incarna lo spirito viola non solo per le sue qualità tecniche, ma soprattutto per l’atteggiamento e la determinazione che dimostra dentro e fuori dal campo. Cresciuta nel settore giovanile, ha saputo conquistarsi spazio grazie all’impegno costante e alla passione per questi colori.

Il suo percorso è un esempio di come il lavoro quotidiano e la dedizione possano portare risultati importanti. La Fiorentina, attraverso storie come la sua, continua a valorizzare i talenti interni, puntando su ragazzi e ragazze che sentono davvero il peso e l’onore di indossare questa maglia. In un momento in cui il calcio spesso guarda altrove, puntare sui giovani e sull’identità diventa un segnale forte. La crescita di De Gregorio dimostra che il futuro può essere costruito partendo dalle proprie radici, senza perdere di vista i valori fondamentali dello sport. Ecco il video realizzato dalla Fiorentina sui suoi canali grazie al lavoro di Matteo Dovellini: