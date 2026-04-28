Primavera, Mevale Kone ribalta il Monza: "Galloppa mi incita anche quando sbaglio"

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Con un rigore conquistato, un assist e un gol Mevale Kone è il grande protagonista nella vittoria della Fiorentina Primavera contro il Monza. Un 3-1 maturato ieri che rilancia la squadra di Daniele Galloppa al primo posto in classifica. Dopo il match, lo stesso Kone, esterno ivoriano classe 2007, ha parlato così ai microfoni del club: "Le sensazioni nello spogliatoio sono ottime, era da molto tempo che non giocavo ma il mister e lo staff mi sono stati vicini in questo periodo. Non solo la squadra, ma anche la mia famiglia, mi dicevano che sarei tornato più forte, mi hanno spinto a non mollare.

Quando in allenamento perdo palla mister Galloppa mi incita sempre, mi dice che non fa niente e di continuare a giocare. L'obiettivo di squadra è chiaro, non lo diciamo ma lo sappiamo. Ora dobbiamo essere concentrati perché mancano ancora dei punti in campionato".