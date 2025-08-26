Primavera, l'Inter batte il Cagliari e vince la Supercoppa di categoria

È l'Inter a portarsi a casa la Supercoppa Italiana Primavera, battendo il Cagliari ai calci di rigore. Nella partita che i nerazzurri hanno giocato grazie alla vittoria al Viola Park contro la Fiorentina del campionato, nei tempi regolamentari il punteggio segnava 2-2. Al 10' sardi in vantaggio con la rete di Yael Trepy, bravo ad approfittare di un errore nel controllo del portiere Taho dopo un retropassaggio di Venturini. Pareggio dei nerazzurri al 29' con Mattia Mosconi, che è entrato in area da destra e ha calciato forte, trovando impreparato Auskelis.

I rossoblù però erano tornati avanti al 37' con Paul Mendy prima del nuovo pari della squadra di Benny Carbone all'82' con il solito Matteo Lavelli, abile a staccare da centroarea dopo un cross da sinistra di Zouin. Dagli undici metri l'Inter è perfetta: segnano Iddrissou, Lavelli, Marello, Cerpelletti e Zarate. Per il Cagliari decisivo l'errore di Liteta, mentre riescono a segnare Saddi, Tronci e Costa. Il match si conclude 7-5.