Primavera, domenica il Sassuolo dell'ex Bigica (squalificato). Anche un viola out

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Dopo l'importante successo conseguito a Pasquetta contro il Frosinone che l'ha riportata al primo posto in classifica, la Fiorentina Primavera è pronta a tornare in campo questa domenica ancora una volta al Viola Park: avversario del prossimo turno sarà il Sassuolo dell'ex tecnico Bigica che proprio ieri è stato sconfitto 2-0 in semifinale di Coppa Italia e ha dovuto dire addio alla possibilità di qualificarsi all'ultimo atto del torneo.

Per la sfida di Bagno a Ripoli, come disposto dal referto del giudice sportivo, ci saranno due assenze, una per squadra: in casa viola mancherà il centrocampista Lapo Deli (ammonito da diffidato contro il Frosinone) mentre in casa neroverde mancherà proprio Emiliano Bigica, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo turno di campionato perso dagli emiliani in casa contro l'Inter. Fischio d'inizio del match alle ore 13, con diretta tv garantita da Sportitalia.