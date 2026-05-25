Dagli inviati Vanoli: "Nessuna novità sul futuro. Una cosa sui giovani mi ha dato molta noia"

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Presente al Trofeo Maestrelli 2006 per ritirare il premio assegnato a lui, l'attuale allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "È un riconoscimento importante, sono orgoglioso di essere qui a ritirare un premio che è stato dato a tanti grandi allenatori. Questo premio non è solo di Paolo Vanoli ma anche del mio staff e di tutta la gente che ha sofferto con me questa stagione. Anche chi ha lavorato al Viola Park in questi mesi difficili e mi hanno detto 'Grazie' dopo la salvezza. Poi c'è il tributo della gente che va oltre tutto ciò che mi aspettavo. Firenze si merita un palcoscenico diverso e ora finalmente si può pensare al futuro e a un grande futuro".

Ci sono novità?

"No, ora voglio godermi questo premio perché non ho mai avuto tempo per pensare e valutare le cose. Devo ringraziare la società che mi è stata sempre vicina. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo ma l'ho sentito solo per telefono il presidente Commisso, però vedo la moglie Catherine e Joseph molto impegnati per portare in alto la Fiorentina".

Ha sentito il presidente?

"Sì ad ogni partita, anche dopo la salvezza: è un piacere sentire l'entusiasmo che ha. Per quanto riguarda incontri con la società, ce ne sono sempre e ce ne saranno altri in settimana".

Sorpreso dal Milan?

"Io devo vedere il mio orticello però sì. Non ho mai avuto tempo per guardare gli altri ma a Torino volevamo fare un regalo ai nostri tifosi".

Primavera in finale Scudetto.

"Lo dico: sono rimasto veramente dispiaciuto e colpito per le critiche verso il mio uso dei giovani, quando io ho un passato in cui ho sempre valorizzato i giovani. Pensate a Cacciamani o tanti altri. Si è parlato poco di Balbo che è un 2006 che ho avuto il coraggio di mettere dentro nelle partite più importanti. Ho sempre creduto nei giovani ma significa anche tutelarli. Penso anche alla storia di Braschi, ho sentito cose che non voglio neanche ripetere ma sono contento abbia segnato con la Primavera".

Quanto è mancato Kean?

"Tanto, perché è un giocatore che in Serie A ha un peso importante. Lo ha dimostrato l'anno scorso. Ma la nostra bravura è stata lavorare sul collettivo e lo dimostrano i gol dei centrocampisti".

Il ricordo di questi sette mesi?

"Il tributo della tifoseria. È la mia foto di questi mesi a Firenze".

Spiega le dichiarazioni dopo l'Atalanta sul futuro?

"Sono sempre stato chiaro. Se dovessi rimanere non vorrei farlo per riconoscenza. Il club ha in mano l'opzione e farà le sue valutazioni, io ho la tranquillità di aver dimostrato con i numeri. Dopodiché se dovesse essere Vanoli l'allenatore del futuro allora voglio una Fiorentina di alto livello".