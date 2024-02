PRIMAVERA, Domani alle 18 al V.Park c'è la Juventus

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

>Tornerà in campo domani pormeriggio alle ore 18 la Fiorentina Fiorentina e lo farà in occasione di un vero big match: i baby viola infatti affronteranno al Viola Park la Juventus e l'obiettivo della formazione di Galloppa è quello di centrare il primo successo casalingo in campionato per dare continuità all’ultimo periodo, dove Biagetti e soci sono riusciti a collezionare otto risultati utili consecutivi. Per il match contro i bianconeri (che si trovano a sei punti di distanza dai toscani) mancheranno per squalifica sia Padilla che Denes, espulsi nel convulso finale della sfida contro il Verona di domenica scorsa al pari del tecnico in seconda Antonelli.