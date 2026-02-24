Primavera, assenza pesante in difesa a Cesena: out per un turno Sadotti

Assenza pesante in casa Fiorentina Primavera per il prossimo match di sabato mattina (ore 11) contro il Cesena: il giudice sportivo ha infatti squalificato per una giornata il centrale Edoardo Sadotti per somma di ammonizioni. Il classe 2006 è sceso in campo sabato scorso contro la Lazio in diffida e avendo ricevuto un cartellino giallo sarà costretto a saltare lo scontro diretto di sabato prossimo in trasferta in Romagna contro i bianconeri. Da capire se per quel match il tecnico viola Daniele Galloppa riuscirà a recuperare Eman Kospo, out da due settimane per un problema alla caviglia.