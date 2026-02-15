Clarizia firma il successo per l'Under-18 viola: battuto il Sassuolo per 1-0

Gli Under 18 della Fiorentina ottengono una vittoria importante nella 23ª giornata di campionato. Al Viola Park i gigliati battono il Sassuolo per 1-0, grazie a una rete siglata da Clarizia nei primi minuti, dopo un assist di Beldenti. Nel secondo tempo la partita ha visto diverse occasioni, incluso un palo centrato dall'esterno del Sassuolo De Dominicis. Con questo successo la Fiorentina sale a 32 punti in classifica, restando in corsa per un posto nei playoff del torneo.