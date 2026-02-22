Gol olimpico e rimonta: al Viola Park l'Under-16 viola vince 2-1 ed è prima

Nella 19a giornata del campionato Under 16, la Fiorentina di Enrico Cristiani ha ottenuto un’importante vittoria casalinga contro il Pescara al Viola Park, ribaltando il risultato e imponendosi 2-1. La squadra ospite ha trovato il vantaggio nel corso del primo tempo e ha sfiorato anche il raddoppio prima dell’intervallo, mantenendo aperta la partita.

Nel secondo tempo i viola hanno reagito: Sharka ha pareggiato su assist di Bernamonte, che poi è stato protagonista assoluto segnando la rete decisiva direttamente da calcio d’angolo con un autentico gol olimpico. Con questo successo la Fiorentina archivia la sconfitta subita a Palermo ed è ora in testa alla classifica, in condivisione con la Roma, a quota 45 punti.