Gol olimpico e rimonta: al Viola Park l'Under-16 viola vince 2-1 ed è prima
FirenzeViola.it
Nella 19a giornata del campionato Under 16, la Fiorentina di Enrico Cristiani ha ottenuto un’importante vittoria casalinga contro il Pescara al Viola Park, ribaltando il risultato e imponendosi 2-1. La squadra ospite ha trovato il vantaggio nel corso del primo tempo e ha sfiorato anche il raddoppio prima dell’intervallo, mantenendo aperta la partita.
Nel secondo tempo i viola hanno reagito: Sharka ha pareggiato su assist di Bernamonte, che poi è stato protagonista assoluto segnando la rete decisiva direttamente da calcio d’angolo con un autentico gol olimpico. Con questo successo la Fiorentina archivia la sconfitta subita a Palermo ed è ora in testa alla classifica, in condivisione con la Roma, a quota 45 punti.
Pubblicità
Giovanili
Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsidi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com