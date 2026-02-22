L'Under-15 viola travolge il Pescara: al Viola Park i baby viola vincono 9-2

Nella 19a giornata del campionato Under 15, la Fiorentina di Matia Balestracci ha firmato una vittoria roboante contro il Pescara al Viola Park, imponendosi con un netto 9-2. I giovani viola hanno aperto le marcature con Carpita, subito ripreso dal gol degli ospiti. Prima dell’intervallo però la Fiorentina ha ripreso il comando con le reti di Pistone e Mignemi.

Nella ripresa il Pescara ha accorciato ancora, ma poi è iniziato il monologo viola: doppietta di Carpita, cinque gol consecutivi di Picardi, Musah, Trapani, Mubin e Napoli hanno completato il travolgente tabellino. Con questo successo la Fiorentina sale a 39 punti in classifica, restando in lotta nelle posizioni di vertice dietro la capolista Roma.