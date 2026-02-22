L'Under-15 viola travolge il Pescara: al Viola Park i baby viola vincono 9-2

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:40Giovanili
di Redazione FV

Nella 19a giornata del campionato Under 15, la Fiorentina di Matia Balestracci ha firmato una vittoria roboante contro il Pescara al Viola Park, imponendosi con un netto 9-2. I giovani viola hanno aperto le marcature con Carpita, subito ripreso dal gol degli ospiti. Prima dell’intervallo però la Fiorentina ha ripreso il comando con le reti di Pistone e Mignemi.

Nella ripresa il Pescara ha accorciato ancora, ma poi è iniziato il monologo viola: doppietta di Carpita, cinque gol consecutivi di Picardi, Musah, Trapani, Mubin e Napoli hanno completato il travolgente tabellino. Con questo successo la Fiorentina sale a 39 punti in classifica, restando in lotta nelle posizioni di vertice dietro la capolista Roma.