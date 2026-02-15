La Fiorentina Under-16 al primo ko stagionale: a Palermo i baby viola ko 3-1

Oggi alle 20:40Giovanili
di Redazione FV

La striscia positiva dell’Under 16 della Fiorentina si interrompe in Sicilia. Nella 18ª giornata del campionato nazionale, i giovani viola vengono sconfitti dal Palermo - ultimo in classifica - per 3-1 allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo. Nonostante il gol di Lovari, che aveva accorciato le distanze, i padroni di casa conquistano i tre punti e fermano la serie di diciassette risultati utili consecutivi dei viola. Con questa sconfitta la Fiorentina resta ferma a 42 punti, e viene raggiunto in vetta dalla Roma in classifica.