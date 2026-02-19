Non solo prima squadra: ecco il programma delle squadre giovanili della Fiorentina
Fine settimana ricco di gare del settore giovanile della Fiorentina al Rocco B. Commisso Viola Park, dove giocheranno dalla Primavera agli Under 8. Ecco l'elenco delle gare campionato pubblicato sul sito della Fiorentina stessa:
PRIMAVERA: Fiorentina – Lazio, sabato 21 febbraio, ore 15.00
UNDER 13: Fiorentina – Pontedera, sabato 21 febbraio, ore 10.00
UNDER 14: Fiorentina – Pontedera, sabato 21 febbraio, ore 12.00
UNDER 8: Fiorentina – Giovani Fucecchio, sabato 21 febbraio, ore 17.45
UNDER 10: Fiorentina – Floria, sabato 21 febbraio, ore 18.45
UNDER 9: Fiorentina – Sestese, sabato 21 febbraio, ore 18.45
UNDER 11: Fiorentina – Scandicci, sabato 21 febbraio, ore 20.15
UNDER 12: Fiorentina – Sestese, domenica 22 febbraio, ore 9.00
UNDER 15: Fiorentina – Pescara, domenica 22 febbraio, ore 11.00
UNDER 16: Fiorentina – Pescara, domenica 22 febbraio, ore 13.00
Il programma delle giovanili è completato dalle gare che i baby viola affronteranno in trasferta:
UNDER 12 FEMMINILE: Molinense – Fiorentina, sabato 21 febbraio, ore 10.30 @ campo “Unione Sportiva Molinense” di Molino del Piano (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: DLF Firenze – Fiorentina, sabato 21 febbraio, ore 15.00 @ campo “Dopo Lavoro Firenze” di Firenze
UNDER 10: Vicchio S.V. – Fiorentina, sabato 21 febbraio, ore 15.00 @ campo “Bartolozzi” di Vicchio (FI)
UNDER 9: Virtus Rifredi – Fiorentina, sabato 21 febbraio, ore 15.00 @ campo “Madonnina del Grappa” di Rifredi (FI)
UNDER 8: Sestese – Fiorentina, sabato 21 febbraio, ore 15.00 @ campo “Biagiotti” di Sesto Fiorentino (FI)
UNDER 12: Grassina – Fiorentina, sabato 21 febbraio, ore 15.00 @ campo “Pazzagli” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Sassuolo, sabato 21 febbraio, ore 17.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 14 FEMMINILE: Bellaria Cappuccini – Fiorentina, domenica 22 febbraio, ore 9.30 @ campo “Bellaria Pontedera” di Pontedera (PI)
UNDER 18: Atalanta – Fiorentina, domenica 22 febbraio, ore 14.00 @ campo “Bortolotti” di Ciserano (BG)
UNDER 17 FEMMINILE: Roma – Fiorentina, domenica 22 febbraio, ore 14.30 @ campo “Acquacetosa” di Roma
UNDER 10: Milan – Fiorentina, domenica 22 febbraio, ore 14.30 @ campo “Puma House of Football” di Vismara (MI)
UNDER 9: Milan – Fiorentina, domenica 22 febbraio, ore 14.30 @ campo “Puma House of Football” di Vismara (MI)
UNDER 8: Milan – Fiorentina, domenica 22 febbraio, ore 14.30 @ campo “Puma House of Football” di Vismara (MI)
PRIMAVERA FEMMINILE: Milan – Fiorentina, domenica 22 febbraio, ore 15.30 @ campo “Vismara” di Milano
