Da Pisa protestano: "C'era un rigore su Meister: perché il Var non è intervenuto?"

vedi letture

Da Sestaporta.news - portale dedicato alla cronaca sportiva e non di Pisa - è possibile leggere un articolo che torna sul derby vinto ieri dalla Fiorentina e nel quale viene posta l'attenzione su una presunta topica arbitrale. Nello specifico, il pezzo sostiene che c’è un episodio che rischia di perdersi dentro la narrativa di un derby dominato dalla Fiorentina, ma che invece merita di essere isolato e analizzato con cura. "Siamo al 54′: Meister scappa in contropiede, entra in area, prepara il destro, si allunga troppo il pallone. In quel momento un difensore viola arriva in scivolata, lo aggancia chiaramente sul piede d’appoggio e solo dopo tocca il pallone. Il video è inequivocabile: contatto pieno, gamba portata via. È rigore. L’arbitro non fischia. Non si muove nemmeno.

E il VAR, silenzioso, non lo richiama. Un errore grave, perché l’impatto è evidente e l’azione si sviluppa dentro l’area. Una dinamica che normalmente porta alla revisione al monitor. Stavolta niente. Tutto scorre, come se non fosse successo nulla" la chiusura dell'articolo.